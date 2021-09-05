В работе Netflix произошел сбой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в субботу в сегментах интернета ряда стран. Об этом сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, Канаде, Германии и Японии.

По данным сервиса, 46% пользователей, обративших внимание на неполадки, сообщили о проблемах в работе сайта, 29% испытывает сложности с просмотром видео, а 25% отметили сбои в работе приложения.