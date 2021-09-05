Московские медики посетят девять городов России в ходе акции "Волна здоровья"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья", в рамках которой медики ведущих федеральных учреждений на теплоходе проследуют по городам России для консультаций населения, стартует в воскресенье. В этом году теплоход "Северная сказка" пройдет по рекам Волга и Кама, посетив девять городов РФ, сообщает пресс-служба организатора акции - общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

"Мы знаем, что за 15 лет "Волна здоровья" прошла практически по всем судоходным рекам России и Черноморскому побережью. Обследовано и проконсультировано более 12 тыс. детей. И надо понимать, что это дети со сложными диагнозами, по которым необходимо дополнительное мнение высококвалифицированных специалистов. Почти 2,5 тыс. из них потом прошли лечение в этих высокотехнологичных центрах. <...> Мы прекрасно понимаем, что ничто не заменит прямого контакта врача и пациента, прямого взаимодействия специалистов при выработке согласованных решений и определения тактики лечения в отношении каждого пациента. Для нас принципиально важно, что акция стала хорошей традицией. Министерство здравоохранения России традиционно поддерживало и будет поддерживать проведение этой акции", - сообщил сопредседатель оргкомитета акции, заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, слова которого приводит пресс-служба.

В этом году теплоход с 5 по 13 сентября пройдет по маршруту Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Чистополь - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород. Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Список детей-участников - от грудничков до подростков, страдающих сложными патологиями, - формируют заранее. Как правило, на борту их сопровождают родители и местные врачи, знакомые с историей болезни. Однако получить бесплатную консультацию может любой желающий, не попавший в этот реестр. В обследовании принимают участие специалисты восьми ведущих центров РФ.

"На акцию выезжают самые опытные специалисты, которые могут ответить на все вопросы, которые касаются конкретно их специальности. Я хотел бы напомнить, что эта акция начиналась с одного Бакулевского центра, затем к нам стали присоединяться врачи и других специальностей. И сегодня мы имеем такую бригаду, которая фактически заполняет весь спектр клинической медицины в широком смысле этого слова. В этом году мы проводим пятнадцатую уже, юбилейную, "Волну здоровья". Казалось бы, не много, но для общественного проекта это достаточно значимая цифра", - приводят в пресс-службе слова президента "Лиги здоровья нации" академика РАН Лео Бокерии.

Кроме того, в рамках акции любой желающий сможет узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания. Обучение проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Также в городах - участниках акции будут организованы мобильные площадки службы профилактики, где можно будет пройти полный комплекс исследований функциональных систем организма, фестивали здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и показательные выступления спортсменов. Так же все желающие смогут поучаствовать в оздоровительной акции "10 000 шагов к жизни".

Об акции

Первая "Волна здоровья" - теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным. В последующие годы теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожскому, Онежскому озерам, Черноморскому побережью. "Волна здоровья" побывала за эти годы в более чем 50 населенных пунктах семи федеральных округов РФ.

Основная цель акции - оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Организатором социально-значимого проекта "Информационно-пропагандистская, оздоровительная акция "Волна здоровья" выступает благотворительный фонд "Лиги здоровья нации" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.