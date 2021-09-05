Москвичи пожертвовали на благотворительность более 7 млн рублей через сервис mos.ru

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы с октября прошлого года пожертвовали свыше 7 млн рублей через благотворительный сервис на mos.ru. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Международный день благотворительности, который отмечается сегодня, еще один повод говорить о важных вещах и неравнодушных людях. В октябре прошлого года начал работу благотворительный сервис на портале mos.ru, через который можно перевести деньги в адрес некоммерческих организаций и узнать подробнее о благотворительных программах и фондах. Сервис становится все более востребованным: если в начале лета мы говорили о пяти миллионах рублей пожертвований с момента его запуска, то сейчас эта сумма уже превысила семь миллионов рублей", - отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что всего 12,4 тыс. человек воспользовались благотворительным сервисом на mos.ru. Средняя сумма перевода составила 286 рублей. На данный момент к проекту присоединились 50 фондов, которые помогают детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья или оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также приютам для бездомных животных.

Новый общегородской сервис был создан в столице по инициативе благотворительных фондов и запущен 16 октября 2020 года. Найти его можно в разделе "Мои платежи" на mos.ru, выбрав блок "Благотворительность".