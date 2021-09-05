Синоптики предупредили о ночных заморозках в нескольких регионах ЦФО 6-7 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Понижение температуры воздуха до минус 2 градусов в ночные часы 6 и 7 сентября прогнозируются в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Воронежской, Калужской, Тверской областях. Предупреждения об этом в воскресенье опубликованы на сайтах региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

Заморозки до минус 2 градусов, по данным региональных управлений МЧС, в ночные и утренние часы 6 сентября ожидаются в Рязанской, Смоленской, Тверской областях. В Воронежской и Калужской областях понижение температуры воздуха прогнозируется в ночь на понедельник, а также в ночь на вторник. "Ночью и утром 6 и 7 сентября местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление - заморозки, до 2 градусов мороза", - говорится в сообщении гидрометцентра по Воронежской области.

О неблагоприятных погодных условиях в других регионах округа на данный момент не сообщается.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 6 сентября ЦФО будет находиться в области повышенного атмосферного давления, небольшие осадки возможны лишь местами. В дневные часы воздух прогреется до плюс 7-13 градусов, на юге округа - до плюс 17 градусов. Во вторник прогнозируется повышение температуры воздуха на 1-3 градуса.