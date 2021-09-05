Митрополит Черногорско-Приморский назвал целью своего будущего служения объединение людей

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий (Мичович), интронизация которого прошла в Цетинском монастыре Черногории в воскресенье, назвал целью своего будущего служения объединение людей вокруг Бога. Об этом он заявил верующим в своей речи после церемонии интронизации. Трансляцию вело сербское агентство Tanjug.

"Мне выпала честь быть 56-м пастырем митрополии Черногорско-Приморской и 41-м [митрополитом] с момента перенесения митрополии в Цетинский монастырь. <...> Свою службу я начну с евангельским словом, объединяя народ вокруг престола Божия. Учение Христа будет основой всего, что я буду делать и строить", - заявил он.

Митрополит Иоанникий напомнил о восьмивековой истории Сербской православной церкви (СПЦ) и вспомнил выдающихся личностей истории Черногорско-Приморской митрополии. Он отметил огромный вклад в развитие митрополии своего предшественника - митрополита Амфилохия. Владыка призвал народ Черногории к братскому примирению и пообещал "делить добро и зло со своим народом, нести его крест". Особенно он отметил свое намерение развивать церковное образование в республике.

По словам Иоанникия, он будет продолжать выступать за независимость церкви от государства и воздерживаться от вовлечения церкви в политические дела. В то же время он пообещал плодотворно сотрудничать с государством ради достижения общих благих целей. Иоанникий напомнил, что 22 года назад принял в Цетинском монастыре епископский чин от патриарха Павла, и сказал, что рад сегодня приступить к новому этапу своего церковного служения. Он поблагодарил народ Черногории за верность церкви и поддержку.

Ранее в воскресенье в Цетинском монастыре состоялся чин интронизации нового митрополита Черногорско-Приморского. Богослужение возглавил Патриарх Сербский Порфирий. Таким образом, Иоанникий официально возглавил Черногорско-Приморскую митрополию СПЦ.

Обстановка в Черногории

Обстановка в Черногории резко обострилась в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. С пятницы в Цетине начали стягиваться члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники канонически непризнанной "черногорской церкви". Протестующие заблокировали въезд в город завалами автомобильных покрышек. Координировала процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Мило Джукановичем, который утратил власть в государстве на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Утром в воскресенье националисты атаковали полицию камнями, петардами и бутылками. Правоохранители ответили слезоточивым газом. В результате беспорядков четыре человека получили легкие травмы. Позднее были арестованы зачинщики беспорядков, включая Веселина Вельовича - советника президента страны Джукановича.

В настоящий момент большинство дорог в Цетине разблокированы спецназом полиции. Коммунальщики тушат баррикаду из автомобильных покрышек, подожженную протестующими. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий прибыли в Цетинский монастырь на вертолете.