Больше 100 фур скопилось в Калининградской области на границе с Литвой

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Больше 100 грузовиков скопилось на многостороннем пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой из-за сбоя в работе информационных систем на литовской стороне в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"В настоящее время по причине сбоя в работе информационных систем в Литовской Республике сопредельная сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств в ручном режиме с периодичностью один автомобиль в час. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска "Чернышевское" в данный момент скопилось 100 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику", - говорится в сообщении пресс-службы.

Когда будет решена проблема пока неизвестно, уточнила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской таможни Оксана Иванова. "Письменных уведомлений от литовской стороны не поступало, информация о сбое поступила в устном разговоре, когда проблема будет решена пока неизвестно", - сказала она, не исключив, что по этой причине очередь на границе может расти.

Калининградская областная таможня рекомендовала всем заинтересованным организациям учитывать эти обстоятельства при формировании и отправке грузов. Очереди на границе с Литвой в Калининградской области возникали в марте и апреле этого года. В отдельные дни она достигала 240 фур на российской стороне. Тогда проблема была связана со сбоем системы электронного декларирования грузов на литовской стороне и перекладкой дорожного полотна на пункте пропуска "Кибартай" на литовской стороне.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советск - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый осенью 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункта пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его со своей стороны. Основной поток грузового транспорта приходится на МАПП "Чернышевское", пропускная способность которого 300 машин в обе стороны в сутки.