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Папа Римский выразил надежду, что многие страны примут афганских беженцев

Понтифик призвал молодых афганцев получать образование, которое, по его мнению, является важнейшим благом для развития человека

ВАТИКАН, 5 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск надеется, что беженцы из Афганистана будут приняты во многих странах.

"Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь, - сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. - Пусть молодые афганцы получат образование - важнейшее благо для развития человека. И пусть все афганцы, будь то у себя дома, в пути или в других странах, живут в мире и братстве со своими соседями".

Глава Римско-католической церкви также сообщил, что молится за пострадавших из-за урагана "Ида" американцев.

Теги
Франциск (Папа Римский)Афганистан
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