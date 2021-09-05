Папа Римский выразил надежду, что многие страны примут афганских беженцев

ВАТИКАН, 5 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск надеется, что беженцы из Афганистана будут приняты во многих странах.

"Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь, - сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. - Пусть молодые афганцы получат образование - важнейшее благо для развития человека. И пусть все афганцы, будь то у себя дома, в пути или в других странах, живут в мире и братстве со своими соседями".

Глава Римско-католической церкви также сообщил, что молится за пострадавших из-за урагана "Ида" американцев.