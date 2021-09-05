Пострадавший от пожара костел Святого Николая в Киеве провел службу на улице

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Костел Святого Николая в Киеве впервые за более чем 100 лет провел церковную службу на улице. Проповедь в помещении стала невозможна после пожара, который случился там в пятницу вечером.

На видео, которое обнародовало украинское издание "Сегодня" в своем Telegram-канале в воскресенье, видно, как сотни людей стоят у здания костела, огороженного забором, и слушают проповедь, которая ведется через громкоговоритель.

Пожар в костеле Святого Николая произошел в пятницу вечером. Возгорание возникло на первом и втором этажах органного зала, а затем распространилось на кровлю здания. В 23:26 пожар ликвидировали. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что, по предварительным выводам, причиной пожара стало короткое замыкание в уникальном духовом органе во время репетиции. Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности", проводится экспертиза.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что его ведомство проведет "детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ". Он добавил, что уничтоженный орган - это "отдельная трагедия". Кроме того, министр фактически обвинил в пожаре власти города. По словам Ткаченко, в костеле должна была начаться реставрация, в том числе и органа, но администрация Киева в течение года не смогла принять необходимые для этого организационные решения.

Костел Святого Николая построен известным архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. Кроме своего внешнего вида, он известен органными концертами, которые проводились Домом органной и камерной музыки Украины.

Орган киевского Дома органной и камерной музыки был специально создан мастерами фирмы Rieger-Kloss в городе Крнов в Чехословакии. Инструмент состоял из шестиметровых деревянных конструкций. При создании органа мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю самого костела, что объединило уникальную архитектуру с инструментом.