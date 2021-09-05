Тысячи людей в Киеве вышли на марш за права животных

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Марш за права животных под лозунгом "Защита слабых - дело сильных" проходит в воскресенье в Киеве.

Тысячи людей собрались в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева, а затем двинулись в сторону центральной улицы столицы - к Крещатику. По информации агентства Укринформ, участники держат плакаты "Хватит убивать животных", "Спасите животных", "Равны!" (требование равенства прав людей и животных) и другие. Аналогичные лозунги скандируются во время шествия. Таким образом люди требуют прекратить жестокое обращение с животными на Украине, выступают против цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и других подобных заведений.

Идея мероприятия носит всеукраинский характер. Аналогичные акции проходят еще в 30 городах страны, ее также поддержали на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".