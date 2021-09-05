Синоптики сообщили, что 6 сентября будет в Москве самым холодным днем на следующей неделе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха в понедельник в Москве не превысит 10 градусов тепла. Температура воздуха в ЦФО начнет расти уже во вторник, сообщил ведущий сотрудник "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье в своем Instagram.

По его словам, в Москве понедельник станет самым холодным днем на предстоящей неделе, ожидается температура до 10 градусов тепла. "Из-за плотного северо-западного ветра и повышенной влажности будет казаться, что на 2 градуса холоднее, чем есть на самом деле. По сути, это многолетние показатели, характерные для 11 октября - погода отправила нас в климатическое будущее более чем на месяц вперед", - сообщил метеоролог.

Тишковец отметил, что низкая температура в ЦФО установилась из-за североатлантического циклона, куда продолжают поступать новые порции полярного холода с температурным фоном на 6-7 градусов ниже среднесуточной климатической нормы.

О потеплении

Метеоролог таже сообщил ТАСС, что потепление в ЦФО начнется со вторника.

"В Центральной России потеплеет, но бабьего лета пока не будет. Так, уже во вторник через регион скользнет теплый атмосферный фронт, обеспечив поступление первой порции влажного атлантического воздуха. В последующие сутки будет преобладать западно-восточный перенос, благодаря которому столбики термометров медленно поползут вверх и к четвергу выберутся из арктического мешка, достигнув климатической нормы сентября в плюс 13-18 [градусов]", - сообщил Тишковец.

По его словам, в пятницу стоит ожидать прекращения осадков.

"В пятницу в регион и вовсе заглянет антициклон, благодаря чему осадки, наконец-то, прекратятся, а воздух прогреется до комфортных по осенним меркам значений в плюс 15-20 градусов. И даже покажется, что это уже и есть начало бабьего лета - длительного периода теплой и сухой погоды, связанного с устойчивым антициклоном", - отметил метеоролог.

Вместе с тем, добавил Тишковец, предвещать "устойчивую пору долгих солнечных дней" пока преждевременно, поскольку позже могут активизироваться ненастные и холодные циклоны, "которые на излете собьют мажорный настрой осени".