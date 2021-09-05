Власти Мурманской области подключатся к ремонту домов в военных городках

ТАСС, 5 сентября. Власти Мурманской области окажут помощь военным городкам региона в решении их проблем с ремонтом жилых домов и повышением качества медпомощи. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис во время поездки по Печенгскому муниципальному округу области, сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"Проблемы в Печенгском округе, особенно в военных городках, копились десятилетиями, но регион не оставит муниципалитет без помощи", - говорится в сообщении пресс-службы, которая ссылается на заявление губернатора.

Глава региона побывал в поселке Никель, а также военных городках Луостари, 19 Километр и Спутник, где встретился с жителями и руководством округа. Жители пожаловались на ветшающее жилье, низкие темпы благоустройства и дорожного ремонта, недостатки работы ЖКХ. Один из самых больных вопросов - нехватка кадров в Печенгской ЦРБ, из-за чего людям приходится ездить к врачам-специалистам в Мурманск. "Поселок Никель я не брошу. Куча проблем накоплена в ЦРБ, мы ей финансово помогаем и поможем еще. Быстрое решение - либо направлять сюда врачей с осмотрами, либо организовать автобус в Мурманск. Главное, я вижу, что и глава округа, и главврач больницы искренне хотят изменить ситуацию к лучшему. Спасибо вам за честный разговор, мы очень постараемся, чтобы вы ощутили эти изменения", - сказал Чибис, которого цитирует пресс-служба.

В Луостари, 19 Километре и Спутнике также обратили внимание на износ жилищного фонда и медобслуживание. "Самые острые - это текущие кровли, нехватка инфраструктуры и медобслуживание. Мы сейчас вместе с командованием флота уточнили конкретные острые моменты. По Луостари мы приняли необходимое решение - оперативно, вне всяких программ отремонтируем кровли, я дал поручение выделить деньги из резервного фонда на эти цели, несмотря на то, что это федеральная собственность [дома стоят на балансе Минобороны]. Вопросы, связанные с капитальным ремонтом домов - это, конечно, более длительные сроки, мы постараемся сделать так, чтобы эти дома попали в нашу программу реновации ЗАТО. Два дома в 19 Километре как раз отремонтированы по этой программе", - приводит пресс-службе слова губернатора.

Чибис отметил важность прямого общения с жителями. "Я вижу от этого результат. Мне приятно, что у нас сейчас во главе Печенгского округа стоят действительно эффективные управленцы, которые сделали город Заполярный примером. И я очень рассчитываю, что и эти "тяжелые" поселки также будут меняться. Ну а мы со своей стороны будем всячески помогать Печенгскому округу, выделять дополнительные ресурсы, чтобы накопленные проблемы быстрее решались", - сказал он.