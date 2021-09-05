СИНГАПУР, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Сингапура объявили об изменении требований к прибывающим из различных стран, в частности сократив действие сделанных до въезда ПЦР-тестов до 48 часов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения.

"Начиная с 10 сентября для прибытия в Сингапур требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до пересечения границы. Ранее срок его действия мог составлять 72 часа", - уточняется в сообщении. Кроме того, как отметили в ведомстве, прибывающим из Республики Корея при наличии двух доз вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, разрешено находиться на домашнем карантине в течение семи суток. Ранее такие послабления были сделаны для въезжающих из Австралии, Германии и Новой Зеландии.

В Минздраве также указали, что начиная с 10 сентября на домашнем карантине, но в течение 14 суток, смогут также находиться те, кто прибывает из Египта, Мальты, Нидерландов, Польши, Швеции и ряда других стран. При этом обязательным условием должна быть вакцинация. Одновременно прибывающим из других государств, в том числе из России, в любом случае необходимо находиться на двухнедельном карантине в специальных изоляционных центрах, которые чаще всего организуются в гостиницах.

Власти в марте прошлого года практически полностью закрыли границу для въезда иностранных граждан, за исключением держателей постоянного вида на жительство. Обладатели долгосрочных рабочих виз, члены их семей должны получать специальное разрешение на прибытие в страну.