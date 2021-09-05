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Пандемия COVID-19

Spiegel: в ФРГ не учли в официальной статистике 350 тыс. сделанных прививок от COVID-19

К настоящему моменту, согласно официальной статистике, хотя бы одну дозу вакцины получили 54,7 млн немцев

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Число сделанных прививок от коронавируса в Германии может быть существенно больше, чем зафиксировано в официальной статистике. Об этом сообщил в воскресенье журнал Spiegel со ссылкой на исследования различных медицинских ассоциаций.

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По данным издания, около 350 тыс. прививок, сделанных в частных клиниках, никак не учтены в списках Института Роберта Коха, который ведет центральную статистику.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в декабре прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий.

К настоящему моменту, согласно официальной статистике, хотя бы одну дозу вакцины получили 54,7 млн немцев (65,7% населения), полностью привиты 50,9 млн человек (61,2%). При иммунизации использовались вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.

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ГерманияПандемия COVID-19
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