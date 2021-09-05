Адвокат экс-замглавы ФСИН Максименко заявила, что он не получает пенсию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший замглавы ФСИН РФ, генерал внутренней службы Валерий Максименко фактически не получает пенсию, так как не может оформить оформить доверенность для этого на кого-либо из близких для ее получения из-за позиции следствия. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Кадрия Хамзина.

"Уже полгода мы с моим подзащитным Маскименко не можем оформить доверенность на получение его пенсии. Первый раз наши документы где-то потерялись в недрах "Лефортово", где он содержится, а второй раз следователь, который ведет дело экс-замглавы ФСИН почему-то запретил оформлять доверенность. Максименко ознакомили с соответствующим решением следователя, после чего забрали его и не дали мне на руки", - сказала она.

По словам адвоката, речь идет именно о пенсии, которая положена бывшему замглавы тюремного ведомства по закону, а не о каких-то еще счетах или накоплениях. "На данный момент мой подзащитный является невиновным, расследование дела еще не завершено, и он имеет полное право получать пенсию, которая положена ему по закону", - подчеркнула она.

По словам Хамзиной, пока по делу Максименко не проводится активных следственных действий. "За все время его пребывания в СИЗО с его участием была проведена лишь одна очная ставка. Неясно зачем ради одного следственного действия держать человеку в СИЗО с ноября 2020 года", - отметила она.

Экс-замглавы ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Кроме того, как ранее сообщала ТАСС Кадрия Хамзина, в отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело - по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Вину он не признает.