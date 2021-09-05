В Грозном открылась мечеть, названная в честь прадеда Рамзана Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Новую мечеть на 2 500 человек открыли в Грозном за счет средств регионального общественного фонда имении Ахмат-Хаджи Кадырова. Мечеть, названная именем прадеда Рамзана Кадырова, стала 1 308-й в Чечне.

"Абдул-Кадыр всю свою жизнь занимался изучением и преподаванием религии. Я искренне рад, что Всевышний Аллах определил нам именно это место для строительства религиозного сооружения. Я выражаю искренние слова благодарности жителям поселка Джамлайлы Алиханова за их предложение назвать мечеть в честь Абдул-Кадыра", - сказал на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Открытие мечети приурочили ко Дню гражданского согласия и единения, который отмечается в регионе 6 сентября. "Мы прекрасно помним времена, когда нас пытались разобщить. <...> Благодаря Ахмат-Хаджи Кадырову мы успешно преодолели этот хаос, искоренили преступность, кровную месть, похищения. Теперь мы живем в мирном и процветающем регионе, где прочно установились закон и порядок", - сказал глава республики.