Поисковики обнаружили в захоронении 1942-1943 годов под Воронежем останки еще 564 погибших

ВОРОНЕЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Участники воронежского поискового объединения "Дон" обнаружили останки 564 человек в ходе второго этапа работ на месте массового захоронения 1942-1943 годов возле бывшего лагеря советских военнопленных "Дулаг-191" у села Лушниковка Острогожского района Воронежской области. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба поискового объединения "Дон".

"В рамках поисковой экспедиции обнаружены останки 564 человек (гражданское население, а также военнопленные Рабоче-крестьянской Красной армии, РККА), замученных в застенках распределительного лагеря системы "Дулаг-191". Лагерь располагался в 1942-1943 годах на кирпичном заводе вблизи села Лушниковка (ныне - микрорайон г. Острогожска). Суммарно за 2 этапа (июнь, сентябрь) проведения поисковых работ в 2021 году обнаружены останки 1 204 погибших. Также найдены новые места казней и захоронений гражданского населения и военнопленных РККА", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поисковики ведут архивно-изыскательскую работу, которая поможет получить больше информации о концлагере "Дулаг-191" и о его жертвах, после проведения следственным управлением СК по Воронежской области криминалистических экспертиз останки будут захоронены на мемориале в Острогожске.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года поисковики "Дона" в ходе первого этапа вахты памяти обнаружили останки 640 человек в массовом захоронении 1942-1943 годов на месте бывшего лагеря советских военнопленных "Дулаг-191" у Лушниковки Острогожского района Воронежской области. Фашисты задействовали военнопленных в строительстве секретной железной дороги "Берлинка" для переброски сил из Германии к Сталинграду и на Кавказ. Для строительства этой дороги в Воронежской области фашисты создали не менее 17 лагерей военнопленных, в них содержались 70 тыс. человек, около 10 тыс. погибли. Возле лагеря "Дулаг-191" располагался также лагерь для женщин и детей, в котором за время его существования погибли не менее 8,5 тыс. человек.