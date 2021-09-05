Спорткомплекс "Нефтяник" открыли в Коми после капремонта к 100-летию республики

ТАСС, 5 сентября. Спорткомплекс в городе Ухте Республики Коми открылся после капитального ремонта в воскресенье. Реализация благотворительного проекта стала подарком от ПАО "Транснефть" к столетию региона, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Церемония [открытия комплекса] состоялась 5 сентября - в День нефтяной и газовой промышленности. <...> Проектно-изыскательские работы начались в 2018 году и были завершены в мае 2020 года. Строительно-монтажные работы проводились в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. Общая стоимость проекта составила 314 миллионов рублей. Реализация этого благотворительного проекта стала подарком от ПАО "Транснефть" к столетию Республики Коми", - говорится в сообщении пресс-службы.

Спортивный комплекс "Нефтяник" - первый спортивный комплекс в Республике Коми, построен в 1961 году. Капитальный ремонт не проводился с момента постройки. С инициативой отремонтировать спортобъект и оснастить его современным оборудованием выступило АО "Транснефть-Север". "Это замечательный подарок к столетию республики. <...> Наши партнеры выполнили данное нам обещание. Благодарю всех, кто работал над тем, чтобы Ухта получила обновленный спорткомплекс. Задача была непростой, и она с честью выполнена. У города замечательные спортивные традиции. Молодежи есть на кого равняться. Уверен, что ребята-спортсмены, кто будет здесь заниматься, обязательно добьются самых высоких результатов", - отметил глава республики Владимир Уйба, которого цитирует пресс-служба.

В спорткомплексе "Нефтяник" проходят городские, республиканские и межрегиональных соревнований по баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу, греко-римской борьбе, теннису, самбо, карате, дзюдо, боксу и легкой атлетике, проводится сдача нормативов ГТО. На его базе работают отделения спортивных школ бокса, борьбы, футбола, волейбола, баскетбола и хоккея.

В Ухте начинали спортивную карьеру известные советские хоккеисты Сергей и Игорь Капустины, боксер, участник Олимпийских игр в Атланте 1996 года, чемпион Европы среди юниоров Эдуард Захаров, пловец, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2008 года, чемпион мира 2008 года Александр Сухоруков, фигурист, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев.