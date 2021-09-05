Государственный природный заказник "Параськины озера" открыли в Коми

ТАСС, 5 сентября. Природный заказник "Параськины озера" открыли на юге Ухтинского района республики Коми в рамках национального проекта "Экология". Он стал четвертой особо охраняемой территорией в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"В Коми создали четвертую особо охраняемую природную территорию федерального значения - Государственный природный заказник "Параськины озера". Это уникальный карстовый ландшафт на юге Ухтинского района. Его площадь - более 17 тыс. гектаров. На территории заказника оборудована экологическая тропа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Создание заказника стало вкладом республики в реализацию национального проекта "Экология" и развитие экологического туризма. Благодаря официальному статусу у природной территории появится дирекция с закрепленным штатом государственных инспекторов, парк необходимой техники. Это позволит эффективно выявлять и пресекать нарушения режима заказника и тем самым обеспечить сохранность природного комплекса, создать благоприятные условия для рекреации и экологического просвещения населения, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Нам важно не просто сохранить эту красоту, нужно показывать ее. Параськины озера в шаговой доступности. Чтобы полюбоваться ими, не нужно лететь на вертолете или совершать многодневный переход. Озера - уникальны! Они имеют удивительную структуру воды. Практически все растения, живущие здесь животные и птицы - краснокнижные. Это важно показывать нашим детям. С такими проектами мы изменим отношение людей к природе, к экологии", - отметил на церемонии открытия глава республики Владимир Уйба, которого цитирует пресс-служба.

Заказник "Параськины озера" образован в августе 2021 года. Он является филиалом Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника. "Мы планируем создать в республике экологический каркас из охраняемых природных территорий. У нас есть уникальные Печоро-Илычский заповедник и парк "Югыд ва". В 2019 году появился национальный парк "Койгородский". "Параськины озера" - четвертый кирпичик в этом каркасе, но далеко не последний", - отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Алексей Кузнецов.

Создание заказника и экотропы - результат совместной работы специалистов Минприроды республики, Минприроды России и одного из крупнейших в регионе предприятий - ООО "Газпром трансгаз Ухта".

"Мы приступили к реализации идеи в прошлом году. Проведена большая совместная работа. А реализацией этого проекта мы продемонстрировали, что можно рядом с нефтяными и газовыми предприятиями сохранять природу, жить с ней в полной гармонии. Нам нужно передать лес будущим поколениям в первозданном виде. Чтобы те, кто приезжает в республику, говорили о ней как об экологически ориентированном регионе", - отметил генеральный директор "Газпром трансгаз Ухта" Александр Гайворонский.

Об истории места

На открытии экологической тропы присутствовала внучатая племянница Парасковьи Михайловой, в честь которой названы озера, Галина Дегтярева. По ее словам, Парасковья вместе с мужем Федором перед войной пришла в эти места из села Нившера. Федор погиб на фронте. Уже в старости женщина переселилась поближе к поселку Боровой. "Сегодня вы исполнили мою мечту - увековечили имя нашей удивительной родственницы. Спасибо вам всем. Надеюсь, что вместе мы сохраним эту уникальную природную территорию", - сказала Дегтярева.

При поддержке ООО "Газпром трансгаз Ухта" на экологическом маршруте установлены деревянные скульптуры, входная арка, качели, скамьи, подвесной мост, беседки для отдыха посетителей, обустроена автомобильная стоянка. В будущем на территории планируется обустроить подвесной мост через реку Тобысь, загон для разведения оленей, рыбоводное хозяйство, экотропы к карстовым провалам, рекреационную зону на озерах Большое Параськино и Кауфмана, воссоздать дом Парасковьи Михайловой.