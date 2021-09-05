Генпрокурор сообщил, что французы во время эпидемии подают тысячи жалоб на правительство

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Суд Французской Республики, рассматривающий проступки высших должностных лиц, получает во время эпидемии COVID-19 тысячи жалоб на премьер-министра Жана Кастекса и его министров. Об этом генеральный прокурор Кассационного суда Франсуа Молленс сообщил в воскресенье в эфире телеканала LCI .

"Суд получает тысячи жалоб, - признал он. - Это некое новое для нас явление, вызванное развитием интернета и других систем связи. Оно наносит сильный удар по суду республики". "С проблемой массового потока жалоб сталкивается и отдел по вопросам работы системы общественного здравоохранения, действующий при суде Парижа", - добавил прокурор.

Он уклонился от ответа на вопрос о том, сколько именно из полученных жалоб будет принято судом в работу. Часть из них, напомнил он, обычно отсеивается на этапе предварительного рассмотрения. В ноябре 2020 года Суд Французской Республики отклонил жалобу ассоциации пострадавших и родственников жертв COVID-19, поданную на премьера Кастекса. В марте этого года коллектив преподавателей подал в суд жалобу на министра народного образования, по делам молодежи и спорта Жан-Мишеля Бланкера за нежелание защитить жизнь учителей, которые рискуют заразиться коронавирусом от учеников.

Генпрокурор в интервью признал, что проблема перегруженности юридических структур указывает на необходимость реформы и модернизации Суда Французской Республики. "Надо видоизменить его механизмы. Существует целый ряд структурных недостатков, которые замедляют процедуру его работы. Решение этой проблемы является важной задачей для страны", - подчеркнул Молленс.