Белорусская спортсменка Сафронова получила польскую гуманитарную визу

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Белорусская наездница Ольга Сафронова, решившая покинуть свою страну, получила польскую гуманитарную визу и надеется продолжать спортивную карьеру, выступая за Польшу. Об этом сообщило в воскресенье Польское агентство печати.

Как информировал агентство адвокат Томаш Вилинский, Сафронова должна была выступать за Белоруссию на Олимпиаде в Токио, но перед отъездом была исключена из национальной сборной. Тогда спортсменка критически высказалась как о руководстве своего спортивного союза, так и о президенте страны Александре Лукашенко.

В Польше Сафронова обратилась к властям с просьбой предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. Помощь в получении визы и транспортировке лошадей Сафроновой оказала депутат от оппозиционной Гражданской коалиции Иоанна Клюзик-Ростковская. "Все удалось гладко, благодаря помощи польского посла в Минске", - рассказала депутат.

Адвокат информировал журналистов, что это дело до сих пор не придавалось огласке, чтобы его удалось успешно завершить. Сафронова рассчитывает продолжить спортивную карьеру в Польше. "Мы хотим получить разрешение, чтобы стартовать под нейтральным флагом. В дальнейшем Ольга Сафронова будет добиваться польского гражданства, не отказываясь от белорусского. Если она его получит, то сможет представлять Польшу. Польский конно-спортивный союз очень заинтересован в сотрудничестве с ней", - отметил адвокат, подчеркнув, что Сафронова - титулованная спортсменка, занимающая в международном рейтинге такой высокий уровень, которого нет ни у одной польской спортсменки.

Сафронова стала второй известной белорусской спортсменкой, решившей переехать в Польшу в последние месяцы. На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать легкоатлетку Кристину Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Атлетка заявила, что вывезти из Токио ее намеревались под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего спортсменка вылетела через Вену в Варшаву.