Нефтегазовая компания заявила об уменьшении утечки нефти в Мексиканском заливе

ТАСС, 6 сентября. Американская нефтегазовая компания Talos Energy выявила снижение темпа разлива нефти в Мексиканском заливе в 3,2 км от побережья штата Луизиана. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Оно ссылается на официального представителя компании Брайана Гроува, информировавшего, что за последние 24 часа на месте происшествия не было замечено новых следов нефти. "Пока что никакого урона береговой линии или дикой природе не наблюдалось", - добавил он.

Группа водолазов, работавшая в воскресенье в районе разлива, не обнаружила утечек из подводного трубопровода Talos Energy. Там же находятся специальные суда, предназначенные для очистки поверхности воды.

Пятно, растянувшееся на почти 16 км водного пространства, обнаружили в Мексиканском заливе 4 сентября. Утечку удалось вычислить благодаря данным со спутников и с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США после урагана "Ида".

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали шесть человек. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи.