До 2024 года центры "Точка роста" оборудуют в 220 селах Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Центры "Точка роста" к 2024 году оборудуют в 220 селах Амурской области. Пока в регионе работают 97 таких площадок, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"С этого года центры обновили формат: если ранее они были центрами цифрового и гуманитарного профиля, то теперь это центры естественно-научной и технологической направленностей. Создание таких объектов даст возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания. То есть дети из достаточно небольших сел будут иметь доступ к современным технологиям. К 2024 году "Точки роста" зайдут в 220 амурских школ", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

С 2019 года в Амурской области работают 68 "Точек роста", в 2021 году заработали еще 29 таких площадок.

"В этом году мы приобрели профильный комплект "Точек роста", куда входят цифровые лаборатории по трем основным предметам: химия, физика, биология. Приобретено компьютерное и дополнительное оборудование. Это, например, цифровая лаборатория по экологии, а также различные образовательные сущности по робототехнике, что используется в дополнительном образовании. Слияние общего и дополнительного образования поможет нам решить задачу по повышению качества образования", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра образования и науки Амурской области Ларису Закирову

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.