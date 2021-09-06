Мэрия Владивостока сообщила, что 74% жителей готовы сменить автомобиль на автобусы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Большая часть жителей Владивостока готовы пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт, если он будет комфортным и недорогим. Результатом масштабного опроса горожан с ТАСС поделился мэр Владивостока Константин Шестаков.

Власти Владивостока в середине лета запустили большое онлайн-исследование мнения горожан о будущем развитии Владивостока. За это время в опросе приняли участие более 6 тыс. человек (1% населения).

"74% жителей города Владивостока готовы пересесть с личного автотранспорта на общественный в случае, если он будет их устраивать по качеству, стоимости и по скорости перемещения в городе. И если говорить о приоритетах пешеход-автомобиль, то я лично за баланс. Сейчас в городе, к сожалению, сильный дисбаланс в сторону автомобилей. Нужно сделать город таким, чтобы он был дружелюбным не только для машин. Но и автомобилистам мы должны идти навстречу, потому и для них сейчас город не так комфортен, как хотелось бы", - сказал Шестаков в беседе с ТАСС.

Он добавил, что принятие подобных решений не должно зависеть от личной позиции отдельного чиновника, не обладающего достаточным пониманием предмета, даже если это мэр города.

"Есть профессионалы, которые работают с этим массивом данных - по трафику, по конкретным территориям, анализируют аварийность на дороге. И это они должны принимать эти решения. Центр города, на мой взгляд, должен быть удобен для пешеходов, но конкретные решения должны будут принять специалисты. Так, чтобы это не нанесло серьезного ущерба городскому трафику", - отметил глава Владивостока.

Владивосток является один из самых автомобилизированных городов в России. Количество машин на 1 000 человек в городе на начало 2018 года, по данным городской администрации, превысило 500, что значительно больше, чем в других крупных городах России. Однако из-за того, что во Владивостоке проживает менее миллиона человек, он почти никогда не попадает в общероссийскую статистику специализированных порталов. Так, по итогам 2020 года из городов-милионников, согласно подсчетам агентства "Автостат", лидером по числу автомобилей на 1000 человек был Краснодар с результатом 347 авто.