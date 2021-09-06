Популяция редких гиббонов на Хайнане увеличилась до 35 особей

ХАЙКОУ /Китай/, 6 сентября. /ТАСС/. Популяция хайнаньских гиббонов, которые обитают только в южной китайской провинции Хайнань и находятся на грани исчезновения, увеличилась на две особи. Об этом, как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", было объявлено на прошедшей в режиме онлайн пресс-конференции, организованной Всемирным конгрессом по охране природы (WCC) и Международным союзом охраны природы (IUCN) в городах Хайкоу и Марсель.

Как рассказал секретарь парткома Управления лесного хозяйства провинции Хайнань Хуан Цзиньчэн, две новорожденные особи гиббонов были замечены в Национальном парке тропических лесов. Наблюдение за ними, по его словам, показало, что приматы здоровы и нормально растут. Таким образом, популяция гиббонов на Хайнане в настоящее время, согласно официальным данным, насчитывает 35 особей, которые живут в пяти семейных группах.

Из-за неконтролируемой охоты и масштабной вырубки лесов численность хайнаньских гиббонов к 80-м годам XX века сократилась с 2 тыс. до семи особей. Чтобы спасти их от полного вымирания, правительство создало особый заповедник. Одновременно власти приступили к реализации программы по восстановлению лесных массивов, которые жизненно необходимы для этих животных. В результате за последние 20 лет было высажено более 100 тыс. деревьев.

Хайнаньские гиббоны, находящиеся под защитой государства, являются самым древним из сохранившихся видов гиббона в мире. Этот вид проживает только в Китае. Они предпочитают жить в кронах деревьев на высоте около 10 м. Это существенно затрудняет контроль за ними, как и размножение в искусственных условиях.

Международный союз охраны природы признал хайнаньского гиббона исчезающим видом, который возглавляет первую строчку среди 25 других исчезающих видов приматов в мире.