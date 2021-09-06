Чемпионат по беспилотной авиации пройдет на ВДНХ в День города

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Соревнования по беспилотной авиации пройдут в День города на ВДНХ. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

11 сентября в павильоне №55 на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех-старт". В нем примут участие 16 команд - 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.

"Беспилотная авиация - это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа "Беспилотные летательные аппараты". Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат - отличная возможность для ребят протестировать свои навыки", - отметила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Первый этап соревнований называется "Фастфлайт", командам предстоит собрать и подготовить к полету дрон из набора комплектующих. Второй этап - "Рой". Участники настроят программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете должны будут выстроиться в многомерные геометрические фигуры.

Посетить соревнования может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Открытие чемпионата запланировано на 11:00. Интерактивные площадки начнут работу с 11:30. Зрителей регистрируют по 100 человек на каждый временной интервал: 11:00-12:45, 13:30-14:45, 15:00-16:15, 16:30-17:30. Наблюдать за соревнованиями можно будет и онлайн.

Гости чемпионата смогут сфотографироваться у настоящей кабины самолета. Также им предложат совершить имитационный полет на тренажере-симуляторе. На интерактивных площадках пройдут мастер-классы по авиамоделированию, где научат строить самолет-планер. В занятиях смогут участвовать посетители от шести лет. Завершится день зрелищным шоу дронов.