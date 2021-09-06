Москвичи смогут компенсировать часть средств за оплату содержания детей в детсаду онлайн

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Часть средств за оплату содержания детей в детском саду в Москве теперь можно вернуть через портал mos.ru. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Город создает условия, которые позволяют жителям оформлять социально значимые услуги онлайн, без личных визитов в ведомства и заполнения бумаг. Теперь мы перевели в электронный вид услугу, которая дает возможность получить компенсацию части средств, потраченных на оплату содержания ребенка в детском саду. Так что родители могут подать заявление в любое удобное время, и это значительно упрощает процесс", - приводится в сообщении информация пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Услуга "Компенсация части родительской платы" в электронном виде доступна в каталоге. За ее получением могут обратиться родители или законные представители воспитанника государственного детского сада, подведомственного департаменту образования и науки города Москвы. При этом паспортные данные и законное представительство (родство или опека) должны быть подтверждены в личном кабинете на портале mos.ru.

"Компенсация на первого ребенка составит 20% от внесенной платы, на второго - 50%, на третьего и последующих детей - 70%. При назначении компенсации за второго, третьего и последующих детей учитываются все дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние, обучающиеся на очном отделении вузов (до окончания обучения и не старше 23 лет)", - говорится в сообщении.