На фестивале цветов в Кабардино-Балкарии пройдут мастер-классы по ландшафтному дизайну

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Кабардино-Балкарии смогут принять участие в мастер-классах по ландшафтному дизайну в рамках фестиваля цветов, который пройдет 25 и 26 сентября. В Нальчике создадут новые арт-объекты, а также городской огород, рассказала ТАСС директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Красочный фестиваль цветов пройдет в честь Дня города, который Нальчик ежегодно отмечает 1 сентября. Он пройдет 25 и 26 сентября на площади Согласия в центре города. <...> Впервые в программе фестиваля, кроме привычных флористических композиций и выставочных павильонов, планируется создание ландшафтными архитекторами из Москвы эксклюзивных арт-объектов, которые впоследствии будут размещены в парковой зоне Нальчика", - рассказала собеседница агентства.

Одной из особенностей фестиваля станет создание в парке Атажукинский сад городского огорода. "Суть городского огорода или общественного сада заключается в возможности консолидировать горожан и сформировать сообщество, заинтересованное в совместной работе по благоустройству общественных территорий", - пояснила директор института развития города. Новая необычная локация, по мнению Шухостановой, не заинтересует не только людей старшего поколения, для которых работа в огороде - это вид досуга, но и детей, которым интересно наблюдать за посадкой растений, их ростом и сбором урожая.

Кроме того, в течение двух фестивальных дней организуют различные мастер-классы по ландшафтному дизайну для взрослых и детей, а участники из соседних регионов, которые обычно представляют свои работы на фестивале цветов, смогут поделиться опытом со своими коллегами.

Организаторы фестиваля - городская мэрия и Институт развития города "Арт-зал "Платформа". Институт развития города "Платформа" создали в Нальчике в 2019 году при администрации города. Его участники занимаются созданием комфортного пространства для работы, досуга, перемещения, а также внедрением туристических продуктов для развития событийного туризма. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике гастрономические, музыкальные и кинофестивали, арт-базары, фестивали городской культуры, а также первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.