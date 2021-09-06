К 100-летию Коми в Ухте открыли после реконструкции известный в СССР центр творчества

СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Центр творчества имени Генриха Карчевского, старейшее учреждение дополнительного образования для детей в Ухте открылось после масштабной реконструкции к 100-летию Республики Коми. По уровню оснащенности центр не уступает аналогичным учреждениям Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Этот центр - вклад в будущее. Любому ребенку нужно найти себя, и нам нужно тактично помогать ему. И в этом роль таких центров крайне важна. Благодаря инициативе и участию нашего надежного социального партнера - ПАО "Газпром" - сегодня Центр имени Генриха Карчевского по уровню оснащенности и созданных условий не уступает аналогичным центрам Москвы и Санкт-Петербурга. Здорово, что у детей Ухты появился такой мощный инструмент для раскрытия их талантов", - привела пресс-служба слова главы республики Владимира Уйбы.

По его словам, центр "возродили из небытия" и превратили в "космический корабль" - современное здание, оснащенное по последнему слову техники. В советский период это был лучший центр в стране по количеству творческих коллективов и качеству занятий. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и ПАО "Газпром" провели реконструкцию здания, зрительного и спортивного залов, обустроили прилегающую территорию.

По словам депутата Госсовета Коми и гендиректора ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александра Гайворонского, реализация соглашения о сотрудничестве на этом не заканчивается, ведутся работы в родильном доме и грязелечебнице.

Центр творчества имени Генриха Адольфовича Карчевского - старейшее в Ухте многопрофильное учреждение дополнительного образования. Было открыто в 1951 году. Первым директором стал сам Карчевский, по инициативе которого в 1960-е годы в Ухте построили нынешнее здание центра. Работали кабинеты авиамодельного и судомодельного кружков со специальными ваннами для испытания моделей, большой спортивный зал, зеркальный класс для танцев, оборудованная сцена, библиотека, Малая Третьяковская галерея, а также единственный на Северо-Западе России планетарий. Вокруг Центра творчества был обустроен детский парк. Сегодня в 33 объединениях центра обучаются более 1 200 детей в возрасте от пяти до 18 лет.