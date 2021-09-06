Коэффициент распространения коронавируса в России уменьшился до 1,01

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного уменьшился и составил 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Санкт-Петербурге он уменьшился до 1,34, а в Подмосковье, напротив, увеличился до 1,14 - максимума с 29 июня. В Москве индикатор равен 1,09, в Самарской области - 1,03.

В Воронежской, Ростовской и Свердловской областях коэффициент составил ровно 1, в Иркутской и Нижегородской областях - 0,98, в Красноярском крае - 0,92.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.