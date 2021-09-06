Скульптура, посвященная службе маршала Жукова на Урале, появится в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Скульптурную композицию, посвященную встрече маршала Георгия Жукова с начальником штаба Уральского военного округа Львом Сквирским, установят в Екатеринбурге у штаба Центрального военного округа. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Сюжетом для скульптурной композиции стал эпизод встречи маршала Жукова у штаба Уральского военного округа с начальником штаба генерал-лейтенантом Львом Сквирским. На постаменте размещен открытый военный внедорожник "Виллис" с сидящим в нем на пассажирском сидении Маршалом Победы. Напротив него - фигура начальника штаба генерал-лейтенанта Льва Сквирского, встречающего командующего войсками военного округа по прибытии на службу", - говорится в сообщении.

Работа над созданием скульптуры длилась около года. Фигуры композиции отлили из бронзы, общий вес конструкции составляет порядка пяти тонн. Проектированием занималась группа уральских скульпторов, возглавляемая Андреем Зайцевым.

У штаба военного округа с 1995 года стоит еще один памятник Жукову, он представляет собой бронзовую конную скульптуру полководца, установленную на овальном гранитном постаменте, украшенном барельефами военной тематики.

Георгий Жуков - советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы, множества других советских и иностранных орденов и медалей. С 1948 по 1953 годы занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, проживал в Свердловске (ныне Екатеринбург).