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План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнили на 58%

Привились 47 421 человек

ТАСС, 6 сентября. Количество вакцинированных от коронавируса жителей Псковской области превысило 156 тыс., что составляет 58% от плана, сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

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"План вакцинации в Псковской области выполнен на 58%. Первым компонентом привились 175 802 (+53), оба компонента - 156 083 (+194). Использовано 77,4% поступившей вакцины", - написал Ведерников. Губернатор также отметил, что за прошедшую неделю в Псковской области снижение динамики заболеваемости коронавирусом составило порядка 9%.

По данным оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 47 421, 41 291 человек выздоровел, 699 умерли. За прошедшие сутки в области выявили 84 случая заражения. В регионе разрешили работу театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от общего числа мест.

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РоссияПсковская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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