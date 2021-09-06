План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнили на 58%

ТАСС, 6 сентября. Количество вакцинированных от коронавируса жителей Псковской области превысило 156 тыс., что составляет 58% от плана, сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

"План вакцинации в Псковской области выполнен на 58%. Первым компонентом привились 175 802 (+53), оба компонента - 156 083 (+194). Использовано 77,4% поступившей вакцины", - написал Ведерников. Губернатор также отметил, что за прошедшую неделю в Псковской области снижение динамики заболеваемости коронавирусом составило порядка 9%.

По данным оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 47 421, 41 291 человек выздоровел, 699 умерли. За прошедшие сутки в области выявили 84 случая заражения. В регионе разрешили работу театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от общего числа мест.