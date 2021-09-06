Мишустин поздравил главных раввинов России с праздником Рош ха-Шана

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравления главным раввинам России Берлу Лазару, Адольфу Шаевичу и главе Федерации еврейских общин (ФЕОР) России Александру Бороде с праздником Рош ха-Шана, отметив вклад еврейской общины в духовно-нравственное воспитание молодежи. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана - еврейского Нового года. Празднование Рош ха-Шана наполнено радостью и надеждами на добрый и благополучный наступающий год", - говорится в послании премьера.

Мишустин также отмечает, что "большого уважения и признания заслуживает просветительская и благотворительная деятельность еврейской общины, направленная на оказание помощи и поддержки нуждающимся, духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление мира и согласия между народами".

Рош ха-Шана (ивр. "голова года") - иудейский Новый год, один из главных еврейских праздников. Он отмечается в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю и приходится, как правило, на конец сентября - начало октября.