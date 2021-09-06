ВЦИОМ: порядка 60% россиян предпочитают смотреть кино отечественного производства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Большинство (60%) опрошенных россиян предпочитают просмотр российских фильмов, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в понедельник на сайте центра.

"Две трети россиян предпочитают смотреть фильмы российского производства (60%). Также в топ стран или регионов - производителей фильмов вошли США/Голливуд (36%) и страны Европы (26%). Каждый десятый респондент (12%) предпочитает советские фильмы", - свидетельствуют результаты социологического исследования.

Наиболее симпатизируют отечественному кинематографу респонденты в возрасте от 35 до 59 лет (66-68%), а также представители женского пола (66%). Предпочтение американскому кинематографу отдают мужчины (43%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (77%).

Отвечая на вопрос о ранее просмотренных новых российских кинолентах, респонденты чаще всего называли "Т-34" (5%), "Движение вверх", "Огонь" и "Холоп" (по 3%). Более трети россиян (39%) затруднились назвать новые отечественные фильмы, а 17% сказали, что не смотрели в последние несколько лет новое кино.

Около четверти опрошенных (23%) заявили о том, что качество российского кино улучшилось за последние несколько лет, порядка 44% респондентов не заметили изменений, а 11% считают, что его качество ухудшилось.

Вместе с тем, более двух третей (69%) опрошенных считают, что государству скорее следует оказывать поддержку российскому кинематографу, 20% придерживаются обратного мнения.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 августа 2021 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.