Кипр оставил эпидемический статус России без изменений

НИКОСИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Медицинские власти Кипра изменили эпидемический статус шести стран, сохранив положение России в красной категории с правом приезда на остров невакцинированных пассажиров с двумя диагностическими тестами. Произведенные изменения зафиксированы в новом недельном реестре, опубликованном в понедельник кипрским Минздравом и вступающим в действие в ближайший четверг.

Начиная с 9 сентября Румыния будет переведена из наивысшей - зеленой - категории стран в более низкую - оранжевую. Пассажирам, прибывающим из стран зеленой категории, не требуется сдавать тесты на коронавирус, в то время как непривитые пассажиры из стран оранжевой зоны должны сдать один тест в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса. Статус еще трех стран - Словении, Норвегии и Канады - будет понижен с оранжевого уровня до красного.

Министерство здравоохранения также приняло решение повысить эпидемические уровни двух государств: Саудовская Аравия перейдет с четверга из оранжевой категории в зеленую, а Кувейт - из красной в оранжевую.

После внесенных изменений в зеленой зоне с 9 сентября будут находиться девять стран, в оранжевой - 15 и в красной - 39 государств.

В очередном недельном реестре изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - на основании оценки, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.

Правила прилета для россиян

Для невакцинированных пассажиров из стран красной категории, куда входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красного уровня придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. На цифровой платформе www.covid-testcyprus.com можно будет узнать о результате теста, который должен будет появиться не позднее чем через три часа после сдачи анализа. До момента получения результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

Согласно требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством начиная с 1 августа, невакцинированным гостям острова теперь приходится в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр. Этот диагностический анализ, цену на который государство ограничило "потолком" в €10, они смогут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках острова вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран их цветовой зоны. Однако на вакцинированных туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.

От необходимости иметь сертификат о прохождении теста на коронавирус , а также от помещения на карантин и от обязательного прохождения диагностических анализов избавляются пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации либо российским препаратом "Спутник V", либо препаратом китайской компании Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen. Это правило действует в том случае, если на руках у путешественников будут сертификаты вакцинации из стран ЕС, ЕЭЗ, а также России, Швейцарии, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады, Кувейта и КНР. При этом кипрские власти оставляют за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте www.cyprusflightpass.goc.cy/en/vaccinated-fly-request.