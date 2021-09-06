Более 800 человек числятся пропавшими без вести с начала конфликта в Донбассе

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Пропавшими без вести с начала вооруженного конфликта в Донбассе официально считаются 811 человек, однако это число может быть и больше. Об этом сообщила в понедельник глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллетт.

"Сегодня 811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Хотя эта цифра может быть большей", - сказала она, брифинг которой транслировался в Youtube-канале агентства Укринформ.

Жилетт напомнила, что на Украине уже более трех лет действует закон о пропавших без вести, который направлен на их поиск, а также поддержку членов их семей.

Со своей стороны МККК оказывает поддержку таким семьям, в том числе финансовую, психологическую и психосоциальную, добавила она. "Опыт показывает, что для успешных поисков важно, чтобы ответственные органы сконцентрировались на потребностях семей, знали судьбы и местоположения их родственников. Они также должны создать механизм с полномочиями и ресурсами, достаточный для поддержки этого процесса, который может длиться десятилетиями", - подчеркнула глава делегации.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны "антитеррористической операции", которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. С победой на президентских выборах весной 2019 года Владимира Зеленского, обещавшего принести мир в Донбасс, ничего принципиально не изменилось. План мирного урегулирования конфликта, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) и получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, до сих пор так и не реализован.