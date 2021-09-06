В Минздраве сообщили, что корпоративные программы помогают профилактировать болезни

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 сентября. /ТАСС/. Внедрение корпоративных программ, направленных на поддержание здоровья работников, в том числе помогают профилактировать неинфекционные заболевания, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).

"Это мероприятия, которые направлены на основные факторы риска. Мы находимся в контексте коронавирусной инфекции, и, вне всякого сомнения, коронавирус должен оставаться в фокусе нашего внимания, но при этом мы не должны забывать, что неинфекционные заболевания продолжают оставаться главной причиной заболеваемости и смертности как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому профилактика неинфекционных заболеваний как правило составляет фундамент корпоративной программы: это и повышение физической активности, и борьба с потреблением табака, и борьба с потреблением алкоголя, повышение рациональности питания, профилактика стресса, - сказал он. - Сегодня мы можем, основываясь на научных данных, сказать, что эти программы действительно эффективны".

Салагай также отметил, что такие программы интересны работодателю как в экономическом плане, так и в плане корпоративной культуры. "Те расчеты, которые проведены в частности НМИЦ профилактической медицины и терапии, показывают, что расходы на нетрудоспособность одного работника в год могут составлять до 60 тыс. рублей, а потери от презентеизма доходят до примерно 3,4% оплаты труда, что конечно, в случае если это измерять, за этим следить, является важным элементом и экономики предприятия, и корпоративной культуры. Сегодня корпоративные программы становятся еще преимуществом, которым работодатель может привлекать работника", - сказал он.

На этом направлении, по словам замминистра, большую работу проводит именно Фонд социального страхования, и те средства, которые направляются на профилактику профзаболеваний, - "это порядка 17 млрд рублей в год по 2020 году, это реальный ресурс, который может использоваться работодателем для внедрения корпоративных программ". "Для государства внедрение корпоративных программ является одной из задач, включенных в национальный проект "Демография", - заключил он.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". В рамках Недели состоятся свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.