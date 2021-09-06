Ковидный госпиталь в томской больнице закрылся

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Больница скорой медицинской помощи в Томске, которую в июле перепрофилировали в госпиталь для помощи пациентам с коронавирусом в связи с пятикратным ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, вернулась к работе по основному профилю. Пациентов уже выписали или перевели в другие медучреждения, сообщила в понедельник пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"С 6 сентября больница скорой медицинской помощи Томска, ранее перепрофилированная в респираторный госпиталь, начала оказывать плановую и экстренную помощь по основному профилю - "травматология и нейрохирургия". Респираторный госпиталь в БСМП завершил работу", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на главного врача БСМП Олега Попадейкина, пациентов стационара выписали или перевели на долечивание в другие респираторные госпитали Томска.

Больница скорой медицинской помощи перепрофилировалась в респираторный госпиталь дважды - с октября 2020 года по март 2021-го и с июля 2021 года. В ней разворачивали 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в респираторном госпитале пролечились 2 618 пациентов с коронавирусом, за период второго открытия - 610.

В Томской области продолжают работать восемь респираторных госпиталей и инфекционные отделения в муниципалитетах региона. Для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернули 1 947 коек, 600 из которых свободны.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировали 41 447 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35 147 пациентов, умерли более 547 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдался прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло почти в пять раз - с 23 до 120 случаев в сутки. К сентябрю заболеваемость пошла на спад, за минувшие сутки заразились коронавирусом чуть более 100 человек.