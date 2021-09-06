Мэр Москвы возложил цветы к памятнику ополченцам Ростокинского района

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к новому памятнику бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения в понедельник. Также столичный градоначальник пообщался с родственниками бойцов дивизии, местными жителями.

"Этот год - особый: 80-летие Битвы под Москвой. И открытие этого памятника - знаковое событие", - сказал Собянин в ходе общения с жителями, родственниками ополченцев.

Памятник открыли в парке "Акведук" района Ростокино в минувшую субботу. Монумент представляет собой скульптурную бронзовую композицию - ополченцы разных возрастов.

С инициативой увековечить память защитников Москвы выступило сообщество потомков ополченцев 13-й Ростокинской дивизии.

Это соединение было создано в соответствии с постановлением Военного совета Московского военного округа от 2 июля 1941 года. В состав тогдашнего Ростокинского района входили нынешние Алексеевский, Останкинский, Ростокино, Марфино и часть Мещанского.

В 13-ю дивизию записалось около 12 тыс. москвичей, в основном - люди непризывных возрастов. Домой с фронта вернулось меньше тысячи солдат.