Отопительный сезон досрочно начался в 10 районах Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /ТАСС/. Минстрой Карелии издал указ о начале отопительного сезона с 6 июля в 10 районах республики. В 2021 год отмечается самый короткий межотопительным период на севере региона за последние пять лет, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

"В связи с многочисленными обращениями граждан, несмотря на то, что пятидневный период со среднесуточной температурой ниже восьми градусов еще не наступил ни в одном из районов Карелии, приняли решение досрочно начать отопительный сезон. Министерством строительства региона издан приказ о подключении к теплу потребителей в 10 районах республики. <...> Отмечу, что за последние пять лет это самый короткий межотопительный сезон - на севере он продлился всего три месяца", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня тепло начнут подавать в дома жителей Лоухского, Кемского, Беломорского, Калевальского, Муезерского, Сегежского, Медвежьегорского, Кондопожского и Суоярвского районов, а также города Костомукши. В остальных муниципалитетах, в том числе в Петрозаводске, с 6 сентября начнут периодически подтапливать социальные объекты.

"Жилищный фонд в этих районах будет подключаться не позднее следующей недели", - пояснил Россыпнов.

В Карелии в воскресенье зафиксировали заморозки до минус двух градусов на севере. В ночь на 6 сентября они ожидались на большей части республики, но это будет в последний раз на ближайшие дни.