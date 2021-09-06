Перепись населения в августе охватила 12 труднодоступных районов Иркутской области

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения в августе затронула 12 труднодоступных районов Иркутской области. До отдельных поселений переписчикам приходилось добираться на вертолетах или на лодках, сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"В Иркутской области к труднодоступным районам отнесено 150 поселений, включая метеостанции и стоянки оленеводов. В августе перепись охватила 12 муниципалитетов региона. До некоторых поселений, например Тофаларии в Нижнеудинском районе, переписчики добирались на вертолете. В Катангском районе к стойбищу оленеводов переписчики проехали на вездеходах путь в трое суток. До деревни Чанчур в Качугском районе пришлось еще три часа добираться по реке на лодке", - рассказали в медиаофисе.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Иркутской области проживало около 2,4 млн человек. Среди них - чуть более 2 млн русских и 78 тыс. бурят. Численность коренных малочисленных народов, населяющих отдаленные районы региона, - эвенков и тофаларов - составляла 1,2 тыс. и 678 человек соответственно. В Бурятии во время последней переписи проживали 972 тыс. человек: из них 631 тыс. русских и 287 тыс. бурят. Из представителей малочисленных народов насчитывалось 3,5 тыс. сойотов и 2,9 тыс. эвенков. Актуализировать эти данные поможет Всероссийская перепись населения, основной этап которой запланировали на октябрь - ноябрь 2021 года.

"В анкетах предстоящей в октябре - ноябре переписи населения содержится 23 пункта. Все они имеют большое значение, но для России в целом и для Байкальского региона в частности особое значение имеют вопросы, касающиеся национальности и языка. Необходимо понимать тенденции, которые переживают народы, населяющие нашу страну, чтобы государство могло обеспечить их этнокультурные интересы - те права, которые зафиксированы в конституции", - процитировали в медиаофисе главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН ИЭА Владимира Зорина.

В рамках Всероссийской переписи населения, которая стартовала в труднодоступных районах с 1 апреля, переписали уже порядка 70 тыс. человек. Данные уже обрабатываются, их предоставят вместе с остальными итогами по стране.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.