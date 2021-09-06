Губернатор Тверской области заявил, что число городских автобусов вырастет в 2,5 раза

ТАСС, 6 сентября. Власти Тверской области планируют в ближайшие два года почти в 2,5 раза - с 585 до 1,4 тыс. единиц - увеличить число автобусов для перевозки пассажиров в рамках новой транспортной модели, которая внедряется в регионе с 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026", проходящем в понедельник в Твери.

"В ближайшие два года в Тверской области будет сформирована разветвленная система городского общественного транспорта. <...> Планируется, что в Тверской области будет работать 1 430 автобусов "Транспорт Верхневолжья", это пока неполная цифра, сейчас у нас уже работает на линиях 585 автобусов", - сказал Руденя.

Он отметил, что новая транспортная модель положительно себя зарекомендовала в Тверской, Ржевской, Кимрской агломерациях, в Зубцовском и Старицком районах. В 2022 году готовится к запуску такая же модель в Конаковской, Торжокской агломерациях, а также в Вышнем Волочке.

В октябре 2018 года власти Тверской области приняли решение об усилении контроля над пассажирскими перевозками после аварии с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси, в которой погибли 13 человек. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение о развитии транспортной системы региона. На основании этого документа в январе 2020 года поставили новые автобусы, финансирование их закупки со стороны корпорации составило около 3 млрд рублей.

Новую транспортную модель "Транспорт Верхневолжья" Твери и Калининского района создали при поддержке ВЭБ.РФ, компаний "Трансмашхолдинг", "Группа ГАЗ" и правительства региона. В рамках проекта общественный транспорт перевели на регулируемый тариф, внедрили безлимитный проезд для пассажиров льготной категории, карты для школьников, оплату с помощью QR-кода и мобильного приложения "Волга".