Голикова: рынок труда в некоторых регионах РФ не вернулся к допандемическим показателям

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 сентября. /ТАСС/. Рынок труда в ряде регионов России пока не вернулся к допандемическим показателям, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По сути, июлем месяцем 2021 года мы исполнили поручение президента и добились допандемических показателей уровня безработицы в России. Я считаю, что это стало возможным благодаря усилиям всех - благодаря усилиям работодателей, государства, профсоюзов, всех участников этого процесса.<…> Понятно, что пока это среднероссийские показатели, еще в ряде регионов допандемические показатели напряженности на рынке труда не достигнуты, но мы работаем, реализуем региональные программы на рынке труда и будем это работу продолжать", - сказала она на Всероссийской неделе охраны труда.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отмечал, что сейчас уровень безработицы в России составляет 4,5%, в прошлом же году показатели равнялись 4,6-4,7%. По его словам, рынок труда в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября в сочинском парке науки и искусства "Сириус". В рамках недели состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.