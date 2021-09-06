Условий для включения отопления в Москве не прогнозируется до середины сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Условий для включения отопления в домах москвичей в ближайшие две недели не прогнозируется. Об этом сообщил ТАСС в понедельник начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В Москве и Московской области такое (условий для включения отопления - прим. ТАСС) невозможно до середины месяца. У нас холодная погода вчера и сегодня, среднесуточная температура на 5 градусов выше нормы, еще ночь ближайшая будет холодной и завтра, но все равно это не пять суток, и начиная со среды температура будет уже повышаться. Если говорить о второй половине недели - четверге, пятнице, субботе, - температура будет выше [нормы]", - сказал Варакин.

По его словам, кратковременные заморозки наблюдаются не только в Москве и Московском регионе, но и в большинстве субъектов РФ, в том числе в Тверской, Ярославской, Владимирской областях, Приморском крае, Волгоградской области температура воздуха опускается до 0 градусов. "Циклон уходит, и воздух будет прогреваться, потому что на смену ему с запада через Белоруссию будет распространяться область высокого давления. <…> У нас (в Москве и Подмосковье - прим. ТАСС) не будет длительного периода, когда похолодание длится до пяти дней. Это 2-3 дня, которые уже, считайте, прошли, еще сутки пройдут, и к 8 числу погода пойдет на обратный ход, начнется повышение температуры", - заключил Варакин.

Как уточнили ТАСС в понедельник в пресс-службе ПАО "МОЭК", норматив, установленный федеральным законодательством для начала отопительного сезона в Москве, - среднесуточная температура воздуха ниже отметки 8 градусов в течение пяти дней.

"Решение о дате начала отопительного сезона принимает правительство Москвы. <…> В течение лета были выполнены необходимые ремонтные и профилактические работы. Система теплоснабжения готова к подаче тепла", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в 2020 году отопительный сезон начался 28 сентября, в 2019 - 23, в 2018 - 25. По заявкам учреждений социальной сферы отопление может подаваться раньше.