Бюсты Александра Невского откроют в честь 800-летия с его рождения в Петербурге и Белграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Бюсты святого благоверного князя Александра Невского в честь 800-летия со дня его рождения, отмечающегося в этом году, появятся в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге и в Белграде. Об этом на пресс-конференции ТАСС в понедельник сообщил заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков.

"Мы готовимся к подписанию соглашения между администрацией Санкт-Петербурга и мэрией Белграда, который станет официальным партнером [города]. Оформление наших отношений планируется в самое ближайшее время, с этой целью в Петербург на этой неделе должен прибыть мэр Белграда, - рассказал Хлутков. - Поскольку все это происходит в канун 12 сентября (день перенесения мощей святого князя Александра Невского из Владимира в Петербург), мы посчитали, что зримым воплощением подписания договора может стать установка бюстов Александра Невского как в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре, так и в Белграде на площади непосредственно перед храмом Александра Невского".

По его словам, бюсты прибудут в Санкт-Петербург из Краснодара в понедельник. Они изготовлены скульптором, членом Союза художников России Анатолием Дементьевым, который также является автором памятников А. С. Пушкину в Азове и А. П. Чехову в Таганроге.

Как уточнил на пресс-конференции наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, в Санкт-Петербург прибудет и третий бюст: его планируется установить в скиту Александро-Невской лавры в Кингисеппском районе Ленинградской области, так как многочисленные места в этом регионе связаны с именем святого князя.

От границы города до Александро-Невской лавры грузовик, в котором перевозят бюсты, будут сопровождать байкеры, рассказал журналистам вице-президент ассоциации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" Михаил Некрасов.

В свою очередь, директор автономной некоммерческой организации "Русско-сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудничества "Орлы" Александр Лысов отметил, что место для установки бюста в Белграде уже подготовлено. Он добавил, что этот проект ранее инициировали общественные организации Санкт-Петербурга, его поддержали партнеры в Сербии и в России.

О праздновании юбилея

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В июне 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. В марте этого года стало известно, что план празднования включает более 150 мероприятий на федеральном и региональных уровнях. Основные мероприятия приурочены к вехам жизненного пути князя и к государственным российским праздникам. Центральным днем станет день перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург, который ежегодно отмечается 12 сентября.

Великий князь Владимирский, князь Новгородский, Александр Невский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. РПЦ прославила князя в лике святых в 1547 году.