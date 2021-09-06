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Литовские таможенники по ошибке уехали в Калининград, проверяя поезд из Москвы

Российская сторона предоставила сотрудникам таможни приемлемые бытовые условия во время нахождения на территории РФ

ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /ТАСС/. Литовские таможенники, оказавшиеся вследствие ошибки железнодорожных и таможенных служб балтийской республики в Калининградской области РФ, вернулись к месту службы. Об этом в понедельник сообщил таможенный департамент балтийской республики.

"Два сотрудника таможни, проверявшие в пятницу, 3 сентября, почтовый вагон пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Калининград, из-за того, что поезд начал движение до того, как проверка была завершена, оказались в Калининграде, откуда прибыли в Литву в воскресенье", - говорится в сообщении. Согласно регламенту, транзитные пассажирские поезда отправляются в путь после специального сигнала пограничников и таможенников.

Российская сторона, согласно литовской таможне, предоставила литовским коллегам приемлемые бытовые условия во время нахождения на территории РФ.

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