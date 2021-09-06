Более 1 тыс. участников проектов АНО "Россия - страна возможностей" приедут на "Тавриду"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек, участвовавших в проектах платформы "Россия - страна возможностей", приедут на одноименный форум, который будет совмещен с фестивалем "Таврида. АРТ" в Крыму. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Будет несколько тысяч участников (форума "Россия - страна возможностей" - прим. ТАСС), в том числе 1 тыс. - проектов платформы "Россия - страна возможностей". Отдельно к нам приезжают школьники - участники и победители проекта "Большая перемена". Будут у нас также выпускники программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления - это программа, которую наши коллеги из СМИ называют школой губернаторов", - сказал Комиссаров.

При этом он подчеркнул, что мероприятия форума "Россия - страна возможностей" будут открыты для всех участников фестиваля "Таврида. АРТ".

Комиссаров добавил, что в рамках форума пройдут различные образовательные и развлекательные мероприятия. В частности, участники форума создадут 10 арт-объектов на территории арт-кластера "Таврида". Кроме того, запланирована премьера симфонического мюзикла "Шахиризада" с участием актрисы Дарьи Мороз. Также в рамках форума "будет исполнена песня "Команда мечты - Россия - страна возможностей", которую написала победительница фестиваля "Российская студенческая весна" Алена Медкова. "Мы надеемся, что эта песня станет гимном "России - страны возможностей", любимым гимном всех наших участников", - добавил Комиссаров.

Он также подчеркнул, что в рамках форума будет работать студия, которая, как ожидается, подготовит не менее 40 сюжетов, посвященных форуму. Эти материалы будут доступны в интернете, уточнил Комиссаров.

О форуме и фестивале

Первый форум "Россия - страна возможностей" состоялся в Москве в 2018 году. В июле первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о планах совместить второй форум "Россия - страна возможностей" с фестивалем "Таврида. АРТ" в Крыму.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Фестиваль "Таврида. АРТ" планируется провести в Крыму с 8 по 12 сентября. Участниками масштабного мероприятия станут более 5 тыс. человек - молодые деятели культуры и искусства, а также победители и участники федеральных образовательных проектов и конкурсов, участники волонтерского движения "Мы вместе" и блогеры.