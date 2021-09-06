Записи трансляций Второго марафона "Новое знание" набрали более 110 млн просмотров в Сети

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 110 млн просмотров и более 4 млн лайков и комментариев в интернете набрали записи трансляций мероприятий, состоявшихся в рамках Второго марафона "Новое знание". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организаторов марафона.

"У экранов планшетов и мобильных телефонов удалось собрать аудиторию беспрецедентного масштаба: трансляции мероприятия в Сети набрали 110 млн просмотров, количество лайков и комментариев в социальных сетях превысило 4 млн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к марафону присоединились более 300 вузов в формате открытых уроков, "почти 20 тыс. подключений было совершено из школ в разных регионах страны".

По данным организаторов, в общей сложности в рамках марафона создали около 150 часов видеоконтента на разные темы - "от внедрения цифровых двойников до историй успеха олимпийских чемпионов".

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходил в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступило российское общество "Знание". На марафоне выступили более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров.