Более 2 тыс. медработников трудоустроились в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. медицинских работников трудоустроились в учреждения системы здравоохранения Московской области с начала года. Общая укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом в регионе составляет 83%, сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов в понедельник.

"В 2020 году укомплектованность медиками значительно ухудшилась у нас, в первую очередь это было связано с пандемией. Напомню, что в первую волну, когда был запрет на работу жителей старше 65 лет, у нас около 2 тыс. работников ушли на пенсию - из них 750 врачей и 1 245 медсестер. Но в этом году мы уже начинаем выправлять ситуацию - количество медицинских работников увеличилось более чем на 2 тыс.", - сказала Стригункова.

Она рассказала, что в настоящее время в Московской области работают 24 тыс. врачей, из них 14,4 тыс. - в поликлиниках. Общая укомплектованность системы здравоохранения региона врачами и средним медицинским персоналом составляет 83%.

По словам Стригунковой, основными мероприятиями, направленными на ликвидацию дефицита кадров в системе здравоохранения, являются целевое обучение, предоставление жилья по договорам социального найма, компенсационные выплаты за аренду жилого помещения, предоставление сертификатов на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" и другие.