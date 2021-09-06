Фонд "Круг добра" рассмотрит еще 10 препаратов от орфанных заболеваний для закупок

СТРЕЛЬНА /Санкт-Петербург/, 6 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет фонда "Круг добра" рассмотрит включение еще 10 препаратов для лечения орфанных заболеваний в перечень закупок. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

"На данный момент экспертный совет фонда утвердил 12 лекарственных препаратов для лечения тяжелых орфанных заболеваний. В ближайшее время мы рассмотрим еще 10 лекарственных препаратов. 1 345 детей уже обеспечены, и для этого было направлено более 25 млрд рублей. <…> На этот год запланировано 60 млрд рублей направить на закупку лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями и другими тяжелыми заболеваниями", - рассказал он в ходе посещения научно-производственного центра биотехнологической компании "Биокад".

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

В попечительский совет фонда вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.