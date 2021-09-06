{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд "Круг добра" рассмотрит еще 10 препаратов от орфанных заболеваний для закупок

На данный момент экспертный совет фонда утвердил 12 лекарственных препаратов для лечения тяжелых орфанных заболеваний

СТРЕЛЬНА /Санкт-Петербург/, 6 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет фонда "Круг добра" рассмотрит включение еще 10 препаратов для лечения орфанных заболеваний в перечень закупок. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

"На данный момент экспертный совет фонда утвердил 12 лекарственных препаратов для лечения тяжелых орфанных заболеваний. В ближайшее время мы рассмотрим еще 10 лекарственных препаратов. 1 345 детей уже обеспечены, и для этого было направлено более 25 млрд рублей. <…> На этот год запланировано 60 млрд рублей направить на закупку лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями и другими тяжелыми заболеваниями", - рассказал он в ходе посещения научно-производственного центра биотехнологической компании "Биокад".

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

В попечительский совет фонда вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Теги
Россия
Школьники из РФ завоевали 17 медалей на международных соревнованиях по робототехнике
Для участия было отобрано более 200 заявок из 15 стран мира
Читать полностью