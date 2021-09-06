Скворцова: ни один российский спортсмен не заболел ковидом во время Паралимпиады в Токио

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией среди российских спортсменов не было выявлено во время Паралимпийских игр в Токио. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Особенно тщательно мы готовили наших паралимпийцев последний месяц перед выездом в Токио. На всех абсолютно площадках, где шли сборы и тренировки, присутствовали сотрудники ФМБА. И мы фактически от программы психологической поддержки индивидуальной и групповой до медицинской восстановительной помощи все это оказывали. Самое главное, что мы не допустили инфицирования [коронавирусной инфекцией] ни одного спортсмена во время Паралимпийских игр с 24 августа по 5 сентября", - сказала она.

Скворцова также отметила, что в общей сложности за медицинской помощью обратились порядка пятисот спортсменов. "Обращений было много. В основном для снятия стресса и перед, и после соревнований. Где-то в общей сложности почти полтысячи обращений. В основном, это восстановительная медицина и психологическая поддержка", - пояснила она.

Паралимпийские игры в японской столице прошли с 24 августа по 5 сентября. Российская команда заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.